В Україні зросло виробництва дитячого молочного харчування - Мінагрополітики

"Зростання відбулося за рахунок популяризації виробництва дитячого харчування та розробки законопроекту "Про дитяче харчування“, - зазначили у відомстві.

“З метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері виробництва дитячого харчування Мінагрополітики в 2016 році було розроблено, забезпечено супровід в Кабінеті Міністрів законопроекту „Про дитяче харчування“.

Спрощені умови жодним чином не призведуть до погіршення якості продукції, оскільки законопроект повністю приведений у відповідність до законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів”, — відзначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

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У Мінагрополітики нагадали, що запропонованим законопроектом пропонується скасувати норми, якими встановлено обов’язковість отримання статусу спеціальної сировинної зони виробниками сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого харчування.

Разом з тим, за словами експертів, скасування спеціальних сировинних зон для виробництва продукції дитячого харчування, матиме негативні наслідки.

“В принципі це (відміна сировинних зон — ред.), скоріше за все, негативно позначиться на кінцевому продукті. Якщо відмінять ці моменти регулювання, то ще зменшить простежуваність. Але проблема в тому, що на сьогодні взагалі відсутній контроль за харчовою продукцією, зокрема і за дитячим харчуванням, не зважаючи на те, що воно є у переліку обов’язкової сертифікації.

Вже сьогодні незалежні експерти фіксують факти, коли у дитячому харчуванні знаходять антибіотики. Тобто дійсно проблема зараз функціонування всієї системи. І те, що планується (відміна сировинних зон — ред.) не допоможе споживачам”, — вважає заступник голови правління всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Олег Цільвік.

На переконання нардепа С.Тригубенка, спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP.

За його словами, у разі скасування спеціальних сировинних зон, бізнесу, звичайно буде краще, так як сировину для дитячого харчування можна буде вирощувати де завгодно, але не відомо, чи від цього стане краще якість дитячого харчування. І перед тим, як скасувати сировинні зони, потрібно спочатку запропонувати шлях контролю якості за дитячим харчуванням.

“Знаю, що є „реформатори“, які лобіюючи даний проект закону, називають „сировинні зони“ пережитком радянського союзу. І навіть, якщо воно так і є, то перш ніж їх скасовувати, запропонуйте інший шлях контролю якості за дитячим харчуванням. Бо, як казали в тому ж самому СРСР, — „ламать не строить“.

От коли у нас стандарти HACCP, до яких ми так прагнемо, будуть працювати не лише на папері, але й в житті, тоді і можна буде скасувати „сировинні зони“. А поки, як на мене, все це не на часі, і не на благо”, — наголосив політик.