В Украине выросло производства детского молочного питания - Минагрополитики

"Рост произошел за счет популяризации производства детского питания и разработке законопроекта" О детском питании ", - отметили в ведомстве.

"С целью упрощения условий ведения предпринимательской деятельности в сфере производства детского питания Минагрополитики в 2016 году было разработано, обеспечено сопровождение в Кабинете Министров законопроекта" О детском питании ".

Упрощенные условия никоим образом не приведут к ухудшению качества продукции, поскольку законопроект полностью приведен в соответствие с законодательством о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов ", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

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В Минагрополитики напомнили, что предложенным законопроектом предлагается отменить нормы, устанавливающие обязательность получения статуса специальной сырьевой зоны производителями сырья, используемого для изготовления продуктов детского питания.

Вместе с тем, по словам экспертов, отмена специальных сырьевых зон для производства продукции детского питания, будет иметь негативные последствия.

"В принципе это (отмена сырьевых зон - ред.), скорее всего, негативно скажется на конечном продукте. Если отменят эти моменты регулирования, то это уменьшит отслеживаемость. Но проблема в том, что сегодня вообще отсутствует контроль за пищевой продукцией, в том числе и по детскому питанию, несмотря на то, что оно в перечене обязательной сертификации.

Уже сегодня независимые эксперты фиксируют факты, когда в детском питании находят антибиотики. То есть действительно проблема сейчас функционирование всей системы. И то, что планируется (отмена сырьевых зон - ред.) не поможет потребителям ", - считает заместитель председателя правления всеукраинской общественной организации" Союз потребителей Украины "Олег Цильвик.

По мнению нардепа С.Тригубенко, упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP .

По его словам, в случае отмены специальных сырьевых зон, бизнесу, конечно будет лучше, так как сырье для детского питания можно будет выращивать где угодно, но не известно, от этого станет лучше качество детского питания. И перед тем, как отменить сырьевые зоны, нужно сначала предложить путь контроля качества за детским питанием.

"Знаю, что есть" реформаторы ", которые лоббируя данный проект закона, называют" сырьевые зоны "пережитком советского союза. И даже, если оно так и есть, то прежде чем их отменять, предложите другой путь контроля качества за детским питанием. Ибо, как говорили в том же СССР - "ломать не строить".

Вот когда у нас стандарты HACCP, к которым мы так стремимся, будут работать не только на бумаге, но и в жизни, тогда и можно будет отменить "сырьевые зоны". А пока, как на меня, все это не ко времени, и не на благо ", - подчеркнул политик.