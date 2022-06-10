В Україні знову запрацювала електронна черга у сервісних центрах МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили роботу попереднього запису в електронну чергу. Тепер можна легше спланувати візит, пише УНН.
Деталі
У Головному сервісному центрі МВС стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України сервіс не функціонував через постійні кібератаки сайтів державних структур.
Цитата
"Наразі запис здійснюється через функціонал на сайті "Запис в електронну чергу". Запис на складання практичного іспиту – через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту для водіїв на категорію "В". Головний сервісний центр МВС погодив усі маршрути з військовими державними адміністраціями.