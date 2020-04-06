В Україні запрацює служба аеромедичної евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні готові запрацювати вісім повітряних суден для госпіталізації хворих. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ “Коронавірус інфо”.
“В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать ДСНС і п’ять — Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов’язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень.