В Украине заработает служба аэромедицинской эвакуации

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91964 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101856 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103971 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103117 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111299 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100236 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104829 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106547 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131487 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130431 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 108837 просмотра
Актуальное
В Украине заработает служба аэромедицинской эвакуации

В Украине заработает служба аэромедицинской эвакуации

Киев  •  УНН

 • 9975 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине готовы заработать восемь воздушных судов для госпитализации больных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МЗ “Коронавирус Инфо”.

“В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат ГСЧС и пять — Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МОЗ #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей Коронавирусная инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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