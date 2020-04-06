В Украине заработает служба аэромедицинской эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине готовы заработать восемь воздушных судов для госпитализации больных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МЗ “Коронавирус Инфо”.
“В Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации. Это 8 воздушных судов (три из них принадлежат ГСЧС и пять — Национальной гвардии Украины), которые в сложных случаях могут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения и провести реанимационные мероприятия на территории Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании МОЗ #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при исполнении своих обязанностей Коронавирусная инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен.