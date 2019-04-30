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В Україні за добу сталося понад 450 ДТП, загинули 11 людей

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Упродовж 29 квітня в Україні сталося 453 дорожньо-транспортні пригоди, загинули 11 людей, ще 75 - поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту комунікації Національної поліції України.

"Упродовж доби сталося 453 дорожньо-транспортні пригоди, у 71 з них є потерпілі. Внаслідок ДТП 11 людей загинули, а ще 75 – отримали тілесні ушкодження", - повідомили правоохоронці.

Всього упродовж 29 квітня, як зазначається, виявлено 6697 порушень ПДР, вчинених учасниками дорожнього руху.

"Найбільше з цієї кількості - фактів перевищення швидкості, керування транспортом без відповідних документів, а також перебування за кермом у нетверезому стані", - додали у поліції.

Фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху поліцейські за добу зафіксували 963, фактів керування транспортними засобами без відповідних документів - 617, а також 479 фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Нагадаємо, на Великдень поліцейські виявили майже 6 тисяч порушень ПДР.

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