В Украине за сутки произошло более 450 ДТП, погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение 29 апреля в Украине произошло 453 дорожно-транспортных происшествия, погибли 11 человек, еще 75 - ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
"В течение суток произошло 453 дорожно-транспортных происшествия, в 71 из них есть пострадавшие. В результате ДТП 11 человек погибли, а еще 75 - получили телесные повреждения", - сообщили правоохранители.
Всего в течение 29 апреля, как отмечается, выявлено 6697 нарушений ПДД, совершенных участниками дорожного движения.
"Больше всего из этого количества - фактов превышения скорости, управления транспортом без соответствующих документов, а также пребывания за рулем в нетрезвом состоянии", - добавили в полиции.
Фактов превышения установленных ограничений скорости движения полицейские за сутки зафиксировали 963, фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов - 617, а также 479 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Напомним, на Пасху полицейские зафиксировали почти 6 тысяч нарушений ПДД.