В Україні з початку 2014 року обліковано майже 200 проваджень щодо розголошення державної таємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З 2014 року по липень 2019 року обліковано майже 200 кримінальних правопорушень щодо розголошення державної таємниці. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні з 2014 року по липень 2019 року обліковано 181 кримінальних проваджень за статтею 328 КК України – розголошення державної таємниці. Загалом зареєстровано 234 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 53 проваджень. Також, за шість років до суду було направлено 9 проваджень.
Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень з початку 2019 року – 45, у 2017-му – 35, у 2018-му – 34, а у 2016-му – 28. Найменша кількість у 2014-му році – 14, а у 2015-му – 25.
Нагадаємо, на Луганщині з початку цього року за ініціативою СБУ чотирьом посадовим особам скасовано раніше надані допуски до державної таємниці, ще 23 – відмовлено у їх наданні.