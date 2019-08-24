В Украине начале 2014 года учтено около 200 производств о разглашении государственной тайны

Так, в Украине с 2014 года по июль 2019 года учтено 181 уголовных производств по статье 328 УК Украины - разглашение государственной тайны. Всего зарегистрировано 234 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 53 производств. Также, за шесть лет в суд было направлено 9 производств.

Согласно данным, наибольшее учтено уголовных преступлений с начала 2019 - 45, в 2017-м - 35, в 2018-м - 34, а в 2016-м - 28. Наименьшее количество в 2014-м году - 14, а в 2015-м - 25.

Напомним, на Луганщине с начала этого года по инициативе СБУ четырем должностным лицам отменено ранее предоставленные допуски к государственной тайне, еще 23 - отказано в их предоставлении.