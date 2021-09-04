В Україні вже 2,296 млн випадків COVID-19, за добу - 2 614

КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,296 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 вересня, — понад 2,6 тисячі, певне зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 820 осіб, що на рівні дня напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.