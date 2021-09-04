В Украине уже 2,296 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 614

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 сентября, - более 2,6 тысячи, определенное уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек, что на уровне дня накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.