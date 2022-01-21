В Україні ввели санкції проти російського дизайнера Лєбєдєва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, арт-директор студії “Студия Артемия Лебедева”, потрапив під українські санкції. Обмеження запровадив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
Деталі
Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на засіданні 30 грудня 2021 року.
Серед санкцій, які наклали на Лєбєдєва блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення фінансових операцій.
Санкції ввели на 5 років.
Додамо
Артемій Лєбєдєв відомий в Росії дизайнер. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.
У 2017 році Лєбєдєв отримав п’ятирічну заборону на в’їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Дизайнер двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології “русского мира”.
На своїх сторінках у соцмережах він критикував Революцію Гідності в Україні, підтримував російську окупацію Криму.