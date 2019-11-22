В Україні вперше проведено трансплантацію нирки у районній лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні було успішно проведено першу трансплантацію нирки у лікарні районного рівня в місті Ковель Волинської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
За інформацією МОЗ, новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V ст., яка 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини.
У міністерстві попереджають, що трансплантація від живого донора — це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини та не можна допустити, щоб її здоров'я постраждало. Наразі подружжя почувається добре та вже будує плани на майбутнє.
Як повідомило МОЗ, 19 вересня Ковельське міське територіальне медичне об’єднання отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів. До сьогодні в Україні було лише п'ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках було проведено лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі близько 3 тисяч подібних операцій на рік.
Підготовка подружжя до операції тривала 6 місяців. Ця трансплантація - результат великої і злагодженої роботи мультидисциплінарної команди: лікарів урологів, анестезіологів, хірургів, трансплант-координатора та юристів.
"Історія Ковельської лікарні доводить, що трансплантацію можна робити і у регіональних центрах, потужність яких потрібно розвивати спільно з місцевими органами влади", заявили у МОЗ.
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