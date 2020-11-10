В Україні вперше повідомили про підозру через незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколі Ільяшенку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Дану інформацію журналісту УНН підтвердили в пресслужбі САП.
На запитання, чи дійсно НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві, в пресслужбі відповіли: “Так”.
У пресслужбі також повідомили, що слідство розцінило дії колишнього посадовця, який вирішив залишити в себе 1 млн дол. з 6 млн дол. неправомірної вигоди, що призначалися керівникам НАБУ та САП, як незаконне збагачення.
Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.