В Україні вперше повідомили про підозру через незаконне збагачення

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколі Ільяшенку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Дану інформацію журналісту УНН підтвердили в пресслужбі САП.

На запитання, чи дійсно НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві, в пресслужбі відповіли: “Так”.

У пресслужбі також повідомили, що слідство розцінило дії колишнього посадовця, який вирішив залишити в себе 1 млн дол. з 6 млн дол. неправомірної вигоди, що призначалися керівникам НАБУ та САП, як незаконне збагачення.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

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