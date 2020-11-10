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В Украине впервые сообщили о подозрении из-за незаконного обогащения

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывшему первому заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Данную информацию журналисту УНН подтвердили в пресс-службе САП.

На вопрос, действительно ли НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему первому заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве, в пресс-службе ответили: "Да".

В пресс-службе также сообщили, что следствие расценило действия бывшего чиновника, который решил оставить у себя 1 млн долл. с 6 млн долл. неправомерной выгоды, которые предназначались руководителям НАБУ и САП, как незаконное обогащение.

Напомним, первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко был отстранен от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП зазакрытие "дела Злочевского".

Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.

Украинские Национальные Новости

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