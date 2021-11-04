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В Україні визначили області лідери та антилідери з вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 21610 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Лідерами з вакцинації від COVID-19 є Київ та Дніпропетровська, Київська, Полтавська області. Найгірші показники у Закарпатській та Волинській областях, передає УНН.

В Україні визначили області лідери та антилідери з вакцинації від COVID-19

Цитата

“Наразі в Україні 1174 медичних заклади мають договори з НСЗУ на проведення вакцинації проти COVID-19. Із них 65 приватних та 14 ФОП”, — йдеться в повідомленні НСЗУ.

Деталі

Усього з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу Національна служба здоров’я виплатила понад 397 млн грн за проведення щеплення. Цю суму отримали 1174 медичних заклади.

НСЗУ повідомляє, що лідерами з вакцинації від ковіду є такі регіони:

  • місто Київ отримало за вакцинацію понад 62 мільйони гривень;
  • Дніпропетровська область — понад 37 мільйонів гривень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшком повідомив, що найгірші показники у Закарпатській області, де вакциновано всього — 23,2% дорослого населення та Волинській області — 25,2%.

Окрім того, Ляшко додав, що також найбільше вакциновано дорослого населення принаймні однією дозою Київській області — 43,7% та Полтавській області — 42,1%.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких — майже 300 тисяч, більшість — понад 200 тисяч — першою дозою.

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