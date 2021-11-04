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В Украине определили области лидеры и антилидеры по вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Лидерами по вакцинации от COVID-19 являются Киев и Днепропетровская, Киевская, Полтавская области. Худшие показатели в Закарпатской и Волынской областях, передает УНН.

В Украине определили области лидеры и антилидеры по вакцинации от COVID-19

Цитата

“Сейчас в Украине 1174 медицинских учреждения имеют договоры с НСЗУ на проведение вакцинации против COVID-19. Из них 65 частных и 14 ФЛП”, — говорится в сообщении НСЗУ.

Детали

Всего с начала вакцинальной кампании от коронавируса Национальная служба здоровья выплатила более 397 млн грн за проведение прививки. Эту сумму получили 1174 медицинских учреждения.

НСЗУ сообщает, что лидерами по вакцинации от ковида являются такие регионы:

  • Город Киев получил за вакцинацию более 62 миллиона гривен;
  • Днепропетровская область — более 37 миллионов гривен.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что самые худшие показатели у Закарпатской области, где вакцинировано всего — 23,2% взрослого населения и Волынской области — 25,2%.

Кроме того, Ляшко добавил, что также больше всего вакцинировано взрослого населения по крайней мере одной дозой Киевской области — 43,7% и Полтавской области — 42,1%.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых — почти 300 тысяч, большинство — более 200 тысяч — первой дозой.

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