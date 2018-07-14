В Україні виявлено четвертий випадок дифтерії з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Україні виявлено вже четвертий випадок захворювання на дифтерію з початку року, дитина захворіла у Чернігівській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.
“Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує про четвертий випадок захворювання на дифтерію в Україні. Новий випадок зафіксовано у Чернігівській області”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що до центральної районної лікарні Ніжинського району 13 липня госпіталізували 11-річного хлопчика із підозрою на дифтерію. Дитина хворіла вдома протягом 5 днів.
У МОЗ додали, що: “Постраждалому ввели протидифтерійну сироватку. Стан дитини важкий, хлопчик зараз знаходиться в реанімації”.
Найближчим часом він буде доставлений в обласну реанімацію — з Чернігова уже виїхав реанімобіль. Дослідження тривають. У селище, де проживає хлопчик, виїде команда епідеміологів, яка проведе обстеження контактних осіб, оцінить загрози та визначить, чи потрібно вживати профілактичне лікування чи щеплення.
Як повідомляв УНН, в Україні зареєстрували третій випадок дифтерії.