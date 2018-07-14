В Украине обнаружен четвертый случай дифтерии с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Украине обнаружено уже четвертый случай заболевания дифтерией с начала года, ребенок заболел в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
“Центр общественного здоровья МОЗ Украины информирует о четвертом случае заболевания дифтерией в Украине. Новый случай зафиксирован в Черниговской области”, — указано в сообщении.
Отмечается, что в центральную районную больницу Нежинского района 13 июля госпитализировали 11-летнего мальчика с подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней.
В Минздраве добавили, что: “Пострадавшему ввели противодифтерийную сыворотку. Состояние ребенка тяжелое, мальчик сейчас находится в реанимации”.
В ближайшее время он будет доставлен в областную реанимацию — из Чернигова уже выехал реанимобиль. Исследования продолжаются. В поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов, которая проведет обследование контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать профилактическое лечение или прививки.
Как сообщал УНН, в Украине зарегистрировали третий случай дифтерии.