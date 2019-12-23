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В Україні викрили схему підробки європейських паспортів для громадян з РФ та країн СНД

В Україні викрили схему підробки європейських паспортів для громадян з РФ та країн СНД

Київ • УНН

 • 18748 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Масштабну схему протиправного одержання паспортів однієї з держав Європейського Союзу громадянами РФ та країн СНД викрила контррозвідка Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Група, до складу якої входили декілька мешканців західного регіону нашої країни, налагодила механізм незаконної легалізації іноземців на території ЄС. Для своїх клієнтів ділки підроблювали документи, зокрема свідоцтва про народження, довідки про наявність родичів та архівні матеріали. Вартість послуг з підготовки "пакету" становила від 2 до 5 тисяч євро", - сказано у повідомленні.

Для безперешкодного розгляду документів і проходження інших етапів процедури набуття іноземного громадянства, організатори схеми залучили до протиправної діяльності посадовця зарубіжної консульської установи.

Оперативники української контррозвідки встановили понад 2 тисячі осіб, переважно громадяни РФ та країн СНД, які намагалися використати нелегальний механізм отримання паспортів європейської країни.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці виявили підроблені особові справи претендентів на отримання іноземного громадянства, а також комп’ютерну техніку та інші речові докази незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності причетних до схеми осіб.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводяться під процесуальним керівництвом органів прокуратури.

Нагадаємо, у Києві ліквідували злочину групу, яка займалася незаконним переправленням іноземних громадян та громадян України через державний кордон України.

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