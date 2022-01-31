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The New York Times

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Шахед-136

В Україні відсьогодні невакцинованих медиків і комунальників відсторонятимуть від роботи

В Україні відсьогодні невакцинованих медиків і комунальників відсторонятимуть від роботи

Київ • УНН

 • 22324 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні 31 січня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я № 2664 від 30 листопада 2021 року щодо розширення переліку організацій, представники яких мають обов'язково вакцинуватися проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.

Деталі

Згідно з наказом, до списку тих, хто має обов’язково щепитися проти COVID-19 на період дії карантину, який встановив Кабінет Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусу, додали працівників:

– органів місцевого самоврядування;

– закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

– комунальних підприємств та організацій.

Співробітників цих установ, які не введуть принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти коронавірусної хвороби та медичний висновок, який це підтверджує.

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді інфікованих цим вірусом було виявлено у 188 країнах світу.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.

В Україні триває п'ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. 

Із середини жовтня 2021 року вакцинуватися проти коронавірусу дозволили дітям віком від 12 років.

13 грудня в Україні було введено додаткову дозу вакцини для людей з тяжкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію — бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

6 січня бустерну вакцинацію поширили на усіх щеплених.

Щеплення роблять вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.

Також у липні для екстреного медичного застосування зареєстрували вакцину від Johnson & Johnson.

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