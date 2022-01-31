В Украине с сегодняшнего дня невакцинированных медиков и коммунальщиков будут отстранять от работы

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664 от 30 ноября 2021 года по расширению перечня организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.