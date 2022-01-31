В Украине с сегодняшнего дня невакцинированных медиков и коммунальщиков будут отстранять от работы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664 от 30 ноября 2021 года по расширению перечня организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
Детали
Согласно приказу, в список тех, кто должен обязательно прививаться от COVID-19 на период действия карантина, который установил Кабинет Министров Украины для предотвращения распространения коронавируса, добавили работников:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий и организаций.
Сотрудники этих учреждений, которые не введут по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, которое это подтверждает.
Контекст
Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.
В Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19.
С середины октября 2021 года вакцинироваться от коронавируса разрешили детям от 12 лет.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию — бустерную дозу вакцины от COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
6 января бустерную вакцинацию распространили на всех привитых.
Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.
Также в июле для экстренного медицинского использования зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.