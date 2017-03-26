В Україні відбулися урочистості до Дня Нацгвардії

Розпочалися урочистості ще у четвер. Так, у Кропивницькому відбулися урочисті збори, присвячені 3-й річниці утворення Нацгвардії. На площі Героїв Майдану 23 березня до урочистостей долучились представники обласної і міської влади, нацгвардійці, журналісти, громадськість. Членів особового складу Нацгвардії, який дислокується на Кіровоградщині, нагородили грамотами, подяками та заохоченнями від міської та обласної влади та вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Опісля нацгвардійці пройшли урочистим маршем.

Третю річницю створення Національної гвардії України в Ужгороді відзначили у п′ятницю, 24 березня, на базі військової частини 3002 НГУ. Привітали військовослужбовців зі святом керівництво Закарпатської області, міста Ужгород, керівники військових структур та правоохоронних органів. Учасники заходу згадали тих колег, які зустрічають професійне свято на передовій, і вшанували пам’ять військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи Україну. За сумлінне виконання службових обов’язків та високі показники у службово-бойовій діяльності нацгвардійці отримали почесні грамоти на відзнаки. Присутнім провели екскурсію та продемонстрували, як проходять навчання військових, як працює польова кухня, запросили спробувати солдатську їжу.

Сьогодні ж такі заходи відбулися у Запоріжжі, Одесі, Херсоні й низці інших українських міст.

Заходи в Запоріжжі стартували о 10:00 на площі Фестивальній, де урочистим маршем пройшлися військові частини Національної гвардії України. В заході взяло участь керівництво міста й області. Опісля відбулися показові виступи військових оркестрів, презентовано виставку військової техніки та святковий концерт. Усіх охочих також пригощали солдатською кашею.

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В Одесі пройшла акція “Національна гвардія твоєї Вітчизни”. Урочистості розпочалися з проходження урочистим маршем 150 військовослужбовців НГУ з військовим оркестром, бойовими прапорами та Прапором Кращої військової частини м.Одеси від пам’ятника Дюку до Думської площі. На Думській площі відбулося урочисте шикування підрозділів НГУ для нагородження кращих військовослужбовців. Під час урочистої частини гвардійці, які відзначились в службово-бойовій діяльності, в бойовій підготовці та під час виконання бойових завдань в зоні АТО були нагороджені почесними дипломами, грамотами та пам’ятними подарунками.

Марш, присвячений річниці створення Національної Гвардії України, пройшовся і центром Херсона. Він відбувся в рамках національно-патріотичної акції “Національна гвардія твоєї Батьківщини”. Нацгвардійці пройшлись від пл.Свободи до Алеї Героїв Незалежної України разом із жителями м.Херсона та області. По закінченню ходи на Алеї Героїв Незалежної України відбулись урочистості з нагородженням військовослужбовців. Загиблих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання.

Довідка УНН: 18 березня 2015 року, ураховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку, Президентом України був підписаний Указ № 148/2015, в якому День Національної гвардії України встановлюється як офіційне профільне свято, яке тепер щорічно відзначається 26 березня.