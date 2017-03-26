В Украине прошли торжества ко Дню Нацгвардии

Начались торжества еще в четверг. Так, в Кропивницком состоялось торжественное собрание, посвященное 3-й годовщине образования Нацгвардии. На площади Героев Майдана 23 марта к торжествам присоединились представители областной и городской власти, нацгвардейцы, журналисты, общественность. Членов личного состава Нацгвардии, который дислоцируется в Кировоградской области, наградили грамотами, благодарностями и поощрениями от городской и областной власти и почтили погибших героев минутой молчания. После нацгвардейцы прошли торжественным маршем.

Третью годовщину создания Национальной гвардии Украины в Ужгороде отметили в пятницу, 24 марта, на базе воинской части 3002 НГУ. Поздравили военнослужащих с праздником руководство Закарпатской области, города Ужгород, руководители военных структур и правоохранительных органов. Участники мероприятия вспомнили тех коллег, которые встречают профессиональный праздник на передовой, и почтили память военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая Украину. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в служебно-боевой деятельности нацгвардейцы получили почетные грамоты на награды. Присутствующим провели экскурсию и показали, как проходит обучение военных, как работает полевая кухня, пригласили попробовать солдатскую пищу.

Сегодня же такие мероприятия прошли в Запорожье, Одессе, Херсоне и ряде других украинских городов.

Мероприятия в Запорожье стартовали в 10:00 на площади Фестивальной, где торжественным маршем прошлись военные части Национальной гвардии Украины. В мероприятии приняло участие руководство города и области. После состоялись показательные выступления военных оркестров, представлена ​​выставка военной техники и праздничный концерт. Всех желающих также угощали солдатской кашей.

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В Одессе прошла акция "Национальная гвардия твоей Родины". Торжества начались с прохождения торжественным маршем 150 военнослужащих НГУ с военным оркестром, боевыми флагами и флагом Лучшей воинской части Одессы от памятника Дюку до Думской площади. На Думской площади состоялось торжественное построение подразделений НГУ для награждения лучших военнослужащих. Во время торжественной части гвардейцы, которые отличились в служебно-боевой деятельности, в боевой подготовке и во время выполнения боевых задач в зоне АТО были награждены почетными дипломами, грамотами и памятными подарками.

Марш, посвященный годовщине создания Национальной Гвардии Украины, прошелся и центром Херсона. Он состоялся в рамках национально-патриотической акции "Национальная гвардия твоей Родины". Нацгвардейцы прошлись от пл.Свободы до Аллеи Героев независимой Украины вместе с жителями Херсона и области. По окончании шествия на Аллее Героев независимой Украины состоялись торжества с награждением военнослужащих. Погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

Справка УНН: 18 марта 2015, учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка, Президентом Украины был подписан Указ №148/2015, в котором День Национальной гвардии Украины устанавливается как официальный профильный праздник, который теперь ежегодно отмечается 26 марта.