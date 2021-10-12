В Україні судитимуть “депутата народної ради ДНР”

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“Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2018 року по теперішній час обвинувачений, будучи „депутатом народної ради ДНР“, приймає участь у масових заходах окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо пропаганди серед місцевих мешканців ідей так званої легітимності псевдо республіки”, — йдеться в повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2018 року по теперішній час обвинувачений, будучи “депутатом народної ради ДНР”, приймає участь у масових заходах окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо пропаганди серед місцевих мешканців ідей так званої легітимності псевдореспубліки.

Крім того, так званий депутат проводить активну агітаційно-роз’яснювальну роботу з висвітлення дій офіційної влади України як ворожої та неприйнятної.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду для розгляду по суті. Через те, що зловмисник переховується на тимчасового окупованій території області його судитимуть заочно.

Максимальне покарання за санкціями статей — до 15 років за ґратами.

Нагадаємо

У Києві затримали учасника незаконних збройних формувань “ДНР”, які 2014 року займалися ліквідацією поранених у бою українських військових.