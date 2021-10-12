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В Украине будут судить "депутата народного совета ДНР"

В Украине будут судить "депутата народного совета ДНР"

Киев  •  УНН

 • 25904 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Донецкой области заочно будут судить так называемого народного депутата «ДНР», который занимался пропагандой на оккупированной территории. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

"Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи "депутатом народного совета ДНР", принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдо республики", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи "депутатом народного совета ДНР", принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдореспублики.

Кроме того, так называемый депутат проводит активную агитационно-разъяснительную работу по освещению действий официальных властей Украины как враждебной и неприемлемой.

Сейчас обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд для рассмотрения по существу. Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории области его будут судить заочно.

Максимальное наказание по санкциям статей - до 15 лет за решеткой.

Напомним

В Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые в 2014 году занимались ликвидацией раненых в бою украинских военных.

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