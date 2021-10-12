В Украине будут судить "депутата народного совета ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Донецкой области заочно будут судить так называемого народного депутата «ДНР», который занимался пропагандой на оккупированной территории. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
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"Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи "депутатом народного совета ДНР", принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдо республики", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2018 года по настоящее время обвиняемый, будучи "депутатом народного совета ДНР", принимает участие в массовых мероприятиях оккупационной администрации в Донецкой области по пропаганде среди местных жителей идей так называемой легитимности псевдореспублики.
Кроме того, так называемый депутат проводит активную агитационно-разъяснительную работу по освещению действий официальных властей Украины как враждебной и неприемлемой.
Сейчас обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд для рассмотрения по существу. Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории области его будут судить заочно.
Максимальное наказание по санкциям статей - до 15 лет за решеткой.
Напомним
В Киеве задержали участника незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые в 2014 году занимались ликвидацией раненых в бою украинских военных.