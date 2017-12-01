В Україні щороку реєструється 15 тисяч хворих з ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Щороку в Україні реєструється 15 тисяч нових випадків ВІЛ-інфікування. Про це сказала голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс під час акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, повідомляє кореспондент УНН.
"На жаль, ВІЛ/СНІД-епідемія залишається сумною реальністю як на глобальному рівні, так і в Україні. Сьогодні було озвучено багато статистики, але одна цифра, якої я не чула - 15 тисяч нових випадків інфікування в Україні, які реєструються щороку. Кожен день дві молоді людини в Україні інфікуються на ВІЛ", - повідомила вона.
За словами Дж.Барберіс, така проблема залишається дуже гострою в Україні, тому рання діагностика повинна бути посилена.
На її думку, Україна досягла значного прогресу в профілактиці передачі ВІЛ від матері дитині, але профілактичні зусилля повинні продовжуватись.
"Сім’я ООН - UNAIDS в Україні, ЮНІСЕФ та інші наші партнерські організації готові й надалі стояти на підтримці державних структур та громадянського суспільства в Україні", - підкреслила вона.
Нагадаємо, за даними UNAIDS, більше 100 тисяч українців не знають, що ВІЛ-інфіковані.