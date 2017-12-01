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В Украине ежегодно регистрируется 15 тысяч больных с ВИЧ

В Украине ежегодно регистрируется 15 тысяч больных с ВИЧ

Киев  •  УНН

 • 14466 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ежегодно в Украине регистрируется 15 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования. Об этом сказала глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис во время акции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщает корреспондент УНН.

"К сожалению, ВИЧ/СПИД-эпидемия остается печальной реальностью как на глобальном уровне, так и в Украине. Сегодня было озвучено много статистики, но одна цифра, которую я не слышала - 15 тысяч новых случаев инфицирования в Украине, которые регистрируются ежегодно. Каждый день два молодых человека в Украине инфицируются ВИЧ", - сообщила она.

По словам Дж.Барберис, такая проблема остается очень острой в Украине, поэтому ранняя диагностика должна быть усилена.

По ее мнению, Украина достигла значительного прогресса в профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, но профилактические усилия должны продолжаться.

"Семья ООН - UNAIDS в Украине, ЮНИСЕФ и другие наши партнерские организации готовы и в дальнейшем стоять на поддержке государственных структур и гражданского общества в Украине", - подчеркнула она.

Напомним, по данным UNAIDS, более 100 тысяч украинцев не знают, что ВИЧ-инфицированы.

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