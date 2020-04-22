В Україні ще зарано судити про наявність "колективного імунітету" від COVID-19 - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні кількість хворих на коронавірусну хворобу поки не дозволяє робити припущень щодо наявності "колективного імунітету". Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
"Якщо ми кажемо про таке поняття як "колективний імунітет", то ми повинні казати, що він є у 90% населення країни. Зрозуміло, у нас не існує такої цифри, щоб така кількість людей, коли імунітет може бути тільки після того, коли людина перехворіла у випадку, якщо ми кажемо про коронавірус.… звісно, у нас в країні цього не існує, це по-перше", - сказав Степанов.
По-друге, з його слів, Україна вивчає дослідження науковців різних країн, у тому числі китайських та європейських, які водночас - повинні бути актуалізовані українськими науковцями.
"Згідно цих досліджень, у 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, титр антитіл дуже низький, який не може гарантувати імунітет, тобто людина може захворіти повторно. Якщо це дійсно буде підтверджено, то ми зможемо констатувати, що колективний імунітет, коли 90% людей мають імунітет у країні, просто неможливий. Але це питання часу, тому що на сьогодні кількість перехворівших в Україні дуже далека від думки про формування "колективного імунітету", - додав міністр.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 - летальні.