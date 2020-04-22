В Україні ще зарано судити про наявність "колективного імунітету" від COVID-19 - Степанов

"Якщо ми кажемо про таке поняття як "колективний імунітет", то ми повинні казати, що він є у 90% населення країни. Зрозуміло, у нас не існує такої цифри, щоб така кількість людей, коли імунітет може бути тільки після того, коли людина перехворіла у випадку, якщо ми кажемо про коронавірус.… звісно, у нас в країні цього не існує, це по-перше", - сказав Степанов.

По-друге, з його слів, Україна вивчає дослідження науковців різних країн, у тому числі китайських та європейських, які водночас - повинні бути актуалізовані українськими науковцями.

"Згідно цих досліджень, у 30% людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, титр антитіл дуже низький, який не може гарантувати імунітет, тобто людина може захворіти повторно. Якщо це дійсно буде підтверджено, то ми зможемо констатувати, що колективний імунітет, коли 90% людей мають імунітет у країні, просто неможливий. Але це питання часу, тому що на сьогодні кількість перехворівших в Україні дуже далека від думки про формування "колективного імунітету", - додав міністр.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 - летальні.