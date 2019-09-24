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В Україні розпочалися військові навчання "Козацька воля"

В Україні розпочалися військові навчання "Козацька воля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Збройних силах України розпочалось стратегічне командно-штабне навчання "Козацька воля – 2019". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні, 24 вересня 2019 року, у ЗСУ під керівництвом начальника Генштабу – Головнокомандувача ЗСУ розпочалось стратегічне командно-штабне навчання з органами військового управління ЗСУ та іншими складовими сил оборони України із залученням військ (сил) "Козацька воля – 2019", - сказано у повідомленні.

Головною метою навчань “Козацька воля – 2019”, як зазначається, є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за натівською класифікацією) здійснювати управління військами (силами) під час підготовки і ведення операцій (бойових дій) в разі широкомасштабної збройної агресії.

Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання “Козацька воля – 2019” триватиме на всій території держави.

Нагадаємо, 16 вересня відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських навчань "Rapid Trident-2019".

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