В Україні розпочалися військові навчання "Козацька воля"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Збройних силах України розпочалось стратегічне командно-штабне навчання "Козацька воля – 2019". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Сьогодні, 24 вересня 2019 року, у ЗСУ під керівництвом начальника Генштабу – Головнокомандувача ЗСУ розпочалось стратегічне командно-штабне навчання з органами військового управління ЗСУ та іншими складовими сил оборони України із залученням військ (сил) "Козацька воля – 2019", - сказано у повідомленні.
Головною метою навчань “Козацька воля – 2019”, як зазначається, є перевірка спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах (за натівською класифікацією) здійснювати управління військами (силами) під час підготовки і ведення операцій (бойових дій) в разі широкомасштабної збройної агресії.
Комплекс заходів стратегічного командно-штабного навчання “Козацька воля – 2019” триватиме на всій території держави.
Нагадаємо, 16 вересня відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських навчань "Rapid Trident-2019".