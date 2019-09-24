В Украине начались военные учения "Козацкая воля"

"Сегодня, 24 сентября 2019 года, в ВСУ под руководством начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны Украины с привлечением войск (сил) "Козацкая воля - 2019", - говорится в сообщении.

Главной целью учений "Козацкая воля - 2019", как отмечается, является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) при подготовке и ведении операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

Комплекс мероприятий стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля - 2019" пройдет на всей территории государства.

Напомним, 16 сентября состоялась официальная церемония открытия украинского-американских учений "Rapid Trident -2019".