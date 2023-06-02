В Україні розпочали фінансувати пенсії за червень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні розпочали фінансування пенсій за червень, за день спрямували на ці цілі майже півтора мільярда гривень, повідомили в Пенсійному фонді України, пише УНН.
Цитата
"1 червня розпочато фінансування виплат за червень: на пенсійні виплати через АТ “Укрпошта” спрямовано 1,4 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що на оплату лікарняних цього місяця спрямовано 58,8 млн грн.
Доповнення
У травні Пенсійний фонд спрямував на пенсійні виплати 57 млрд грн, що на 17% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.