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В Украине начали финансировать пенсии за июнь

В Украине начали финансировать пенсии за июнь

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине начали финансирование пенсий за июнь, за день направили на эти цели почти полтора миллиарда гривен, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

Цитата

"1 июня начато финансирование выплат за июнь: на пенсионные выплаты через АО “Укрпочта” направлено 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на оплату больничных в этом месяце направлено 58,8 млн грн.

Дополнение

В мае Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 57 млрд грн, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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