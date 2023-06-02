В Украине начали финансировать пенсии за июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине начали финансирование пенсий за июнь, за день направили на эти цели почти полтора миллиарда гривен, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.
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"1 июня начато финансирование выплат за июнь: на пенсионные выплаты через АО “Укрпочта” направлено 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на оплату больничных в этом месяце направлено 58,8 млн грн.
Дополнение
В мае Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 57 млрд грн, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.