В Украине начали финансировать пенсии за июнь

Цитата

"1 июня начато финансирование выплат за июнь: на пенсионные выплаты через АО “Укрпочта” направлено 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на оплату больничных в этом месяце направлено 58,8 млн грн.

Дополнение

В мае Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты 57 млрд грн, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.