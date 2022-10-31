В Україні рівень злочинності знизився на 14% - поліція

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Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що "з урахуванням загалом 212 тисяч злочинів, які зареєстровані за вісім місяців повномасштабного вторгнення російської федерації, рівень злочинності знизився на 14%".

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Він зазначив, що з них більше ніж 40 тисяч – зафіксовані поліцейськими воєнні злочини росії на території України: "Тобто маємо приблизно 25% зменшення злочинів на території нашої держави", - вказав Клименко.

"У той же час можу сказати, що завдяки спільній роботі всіх правоохоронних органів, зокрема поліції в регіонах, такі злочини, як розбої та грабежі, впали майже на 50%. На 30 процентів впав рівень скоєння майнових злочинів. У той же час злочини, які пов’язані із використанням вогнепальної зброї, на жаль, на сьогодні збільшилися, і ми проводимо комплексні заходи для того, щоб криміногенну ситуацію в цьому напрямку утримати", - розповів Клименко.

Доповнення

У вересні повідомлялося, що в Україні зафіксували майже 4 тис. випадків держзради та колабораціонізму.