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В Україні рівень злочинності знизився на 14% - поліція

В Україні рівень злочинності знизився на 14% - поліція

Київ • УНН

 • 566968 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні з урахуванням загалом 212 тисяч злочинів, які зареєстровані за вісім місяців повномасштабного вторгнення рф, рівень злочинності знизився на 14%. Про це повідомляє Національної поліції України, передає УНН.

Цитата

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що "з урахуванням загалом 212 тисяч злочинів, які зареєстровані за вісім місяців повномасштабного вторгнення російської федерації, рівень злочинності знизився на 14%".

Деталі

Він зазначив, що з них більше ніж 40 тисяч – зафіксовані поліцейськими воєнні злочини росії на території України: "Тобто маємо приблизно 25% зменшення злочинів на території нашої держави", - вказав Клименко.

"У той же час можу сказати, що завдяки спільній роботі всіх правоохоронних органів, зокрема поліції в регіонах, такі злочини, як розбої та грабежі, впали майже на 50%. На 30 процентів впав рівень скоєння майнових злочинів. У той же час злочини, які пов’язані із використанням вогнепальної зброї, на жаль, на сьогодні збільшилися, і ми проводимо комплексні заходи для того, щоб криміногенну ситуацію в цьому напрямку утримати", - розповів Клименко.

Доповнення

У вересні повідомлялося, що в Україні зафіксували майже 4 тис. випадків держзради та колабораціонізму.

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