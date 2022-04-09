В Україні понад 15 тис. зниклих безвісти людей - Денісова

Цитата

"Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це понад 15 тис. випадків таких. Тому що ми фіксуємо, до нас звертаються громадяни, й ми чітко знаємо, де, яке прізвище, якого року народження, де він зник", - розповіла Денісова.

Доповнення

За її словами, наразі важко сказати точні дані.

"Наразі звільняються міста Київщини, й ми бачимо Бучу, Бородянку, Макарів, Сумську область…Але ви розумієте, скільки ми відкриваємо для себе й для світу злочинів рф, коли буде звільнений Маріуполь?" - сказала Денісова.

Доповнення

Денісова повідомляла, що на сьогодні є дані від міської влади про те, що у Бучі, що під Києвом, звідки на початку квітня відійшли російські війська, було вбито 360 мирних жителів, серед яких щонайменше 10 - діти.