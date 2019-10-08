В Україні поменшало прихильників громадських організацій - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Половина українців вважає, що громадські організації потрібні, а це на 10% менше, ніж у травні минулого року. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає УНН з посиланням на прес-службу фонду "Демократичні ініціативи" імені І.Кучеріва.
Згідно з даними опитування, половина громадян (50%) вважають, що громадські організації потрібні в їхніх містах чи селах, 20% вважають, що вони не потрібні. Порівняно з травнем 2018 року відсоток громадян, які бачать потребу у громадських організаціях, зменшився на 10%. Загалом майже в усіх регіонах більше половини громадян висловили потребу в існуванні в їхніх містах і селах громадських організацій (58% на заході, 52% у центрі, 54% на сході), за винятком південного регіону, де таку потребу відчувають значно менше – 36%.
При цьому лише 7,5% українців відповіли, що залучені до активної громадської діяльності – фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%). Найбільше долучених до активної громадської діяльності виявилося у західному регіоні (13%), у центральному – 8%, у східному – 7%, а найменше – у південному (2%). Так само, якщо порівняти з 2013 роком, не зросло і членство у громадських організаціях та об’єднаннях: у 2019 році не належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 р. – 85,5%.
Довідка. Наведені дані були отримані в ході загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансово підтримане Міжнародним Фондом "Відродження".
Нагадаємо, у Миколаївській області голову обласної громадської організації із підтримки фермерів та приватних землевласників викрили на вимаганні грошей.