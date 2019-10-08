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В Украине стало меньше сторонников общественных организаций - опрос

Киев • УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Половина украинцев считает, что общественные организации нужны, а это на 10% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда "Демократические инициативы" имени И.Кучерива.

В Украине стало меньше сторонников общественных организаций - опрос

Согласно данным опроса, половина граждан (50%) считают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны. По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%. В целом почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах и селах общественных организаций (58% на западе, 52% в центре, 54% на востоке), за исключением южного региона, где такую потребность испытывают гораздо меньше - 36% .

При этом только 7,5% украинцев ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Больше всего приобщенных к активной общественной деятельности оказалось в западном регионе (13%), в центральном - 8%, в восточном - 7%, а меньше всего - в южном (2%). Также, если сравнить с 2013 годом, возросло и членство в общественных организациях и объединениях: в 2019 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединению или партий 90% граждан, в 2013 - 85,5%.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опросы финансово поддержано Международным Фондом "Возрождение".

Напомним, в Николаевской области глава областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев уличили в вымогательстве денег.

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