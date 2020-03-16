В Україні подешевшало вино
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні подешевшало вино. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у лютому 2020 року вартість 1 пляшки вина (столового вітчизняного) об'ємом 0,75 л становила 66,3 грн, тоді як у січні 2020 року – 66,7 грн. Таким чином, за місяць вино в Україні подешевшало в середньому на 0,6%.
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При цьому, вартість горілки дещо зросла. В середньому на 0,1% - до 92,1 грн за пляшку об'ємом 0,5 л.
Ціни на пиво за місяць зросли на 0,7%, до 17,3 грн за пляшку об'ємом 0,5 л. Йдеться про пиво вітчизняних марок.
Нагадаємо, як писав УНН, винний напій блакитного кольору від українського виробника очолив ТОП-5 незвичних алкогольних продуктів.