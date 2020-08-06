В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ з понад 11 мільйонів

“Роботу з оцифрування архіву пенсійних справ розпочато в усіх головних управліннях Пенсійного фонду України і станом на 5 серпня 2020 року оцифровано 915, 0 тис. паперових пенсійних справ”, — йдеться у відповіді на запит.

Також зазначається, що роботи з оцифрування архіву пенсійних справ планується завершити до 2024 року.

Окрім того, Пенсійний фонд нагадує, що впроваджено електронний сервіс — мобільний додаток “Пенсійний фонд”, завдяки чому реалізовано доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України у зручному форматі з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів).

За допомогою мобільного додатку громадяни мають можливість подавати документи для призначення або перерахунку пенсії, отримати доступ до електронної пенсійної справи; перегляд та отримання відомостей про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2020 року в Україні налічувалося понад 11 мільйонів пенсіонерів.

Як повідомляв УНН, Пенсійний фонд України почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат в середині 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 травня 2020 року було оцифровано 450 тис. паперових пенсійних справ.