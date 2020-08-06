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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 108228 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Украине оцифровано 900 тысяч пенсионных дел из более 11 миллионов

В Украине оцифровано 900 тысяч пенсионных дел из более 11 миллионов

Киев  •  УНН

 • 25644 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине по состоянию на 5 августа этого года оцифровано 915 тыс. бумажных пенсионных дел. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в департаменте информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины.

"Работа по оцифровке архива пенсионных дел начата во всех главных управлениях Пенсионного фонда Украины и по состоянию на 5 августа 2020 оцифровано 915,0 тыс. бумажных пенсионных дел", - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что работы по оцифровке архива пенсионных дел планируется завершить до 2024 года.

Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что введен электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря чему реализовано доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).

С помощью мобильного приложения граждане имеют возможность подавать документы для назначения или перерасчета пенсии, получить доступ к электронному пенсионному делу; просмотреть и полученить сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж.

Напомним, что на 1 января 2020 в Украине насчитывалось более 11 млн пенсионеров.

Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины начал масштабное перевода действующих пенсионных дел в электронный формат в середине 2019 года.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8 мая 2020 было оцифровано 450 тыс. бумажных пенсионных дел.

Украинские Национальные Новости

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