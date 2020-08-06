В Украине оцифровано 900 тысяч пенсионных дел из более 11 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Украине по состоянию на 5 августа этого года оцифровано 915 тыс. бумажных пенсионных дел. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в департаменте информационных систем и электронных реестров Пенсионного фонда Украины.
"Работа по оцифровке архива пенсионных дел начата во всех главных управлениях Пенсионного фонда Украины и по состоянию на 5 августа 2020 оцифровано 915,0 тыс. бумажных пенсионных дел", - говорится в ответе на запрос.
Также отмечается, что работы по оцифровке архива пенсионных дел планируется завершить до 2024 года.
Кроме того, Пенсионный фонд напоминает, что введен электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд", благодаря чему реализовано доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов).
С помощью мобильного приложения граждане имеют возможность подавать документы для назначения или перерасчета пенсии, получить доступ к электронному пенсионному делу; просмотреть и полученить сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж.
Напомним, что на 1 января 2020 в Украине насчитывалось более 11 млн пенсионеров.
Как сообщал УНН, Пенсионный фонд Украины начал масштабное перевода действующих пенсионных дел в электронный формат в середине 2019 года.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 8 мая 2020 было оцифровано 450 тыс. бумажных пенсионных дел.