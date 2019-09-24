В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вночі 25 вересня у північних, східних, Волинській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), вночі 26 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода завтра.