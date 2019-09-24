В Украине объявили штормовое предупреждение

"Ночью 25 сентября в северных, восточных, Волынской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода завтра.