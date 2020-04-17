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В Україні очікується прискорення темпів інфляції

В Україні очікується прискорення темпів інфляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. На тлі пандемії коронавірусної інфекції в Україні очікується зростання інфляції. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономрозвитку, передає УНН.

"У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році (внаслідок девальваційних процесів (середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/дол США)", - йдеться у звіті.

Проте очікується, що у 2021 році темпи інфляції сповільняться.

"Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4% (яке становитиме за прогнозами 4,2% у 2020 році – ред.), яке не компенсує падіння у 2020 році. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Всі елементи попиту матимуть позитивну динаміку", - йдеться у пронозі.

Експерти вважають, що структура споживчого попиту після завершення карантину зміниться несуттєво.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні заявляли, що за оптимістичним прогнозом Україна втратить 4,8% ВВП через кризу.

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні, на думку експертів, – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

Як повідомлялося раніше в УНН, МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%.

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