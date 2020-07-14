В Україні обіцяють виплачувати лікарняні і декретні протягом доби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Фонд соціального страхування України перевів виплати лікарняних і декретних в оперативний режим і здійснює їх протягом однієї доби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.
“Фонд перевів фінансування лікарняних і декретних в оперативний режим — виплати здійснюються упродовж одного дня”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 14 липня, ФССУ профінансував заяви-розрахунки, подані роботодавцями по 13 липня включно в обсязі 100%. Загалом сьогодні Фонд направив 44,9 млн гривень на виплати працюючим, з них:
— на допомогу по тимчасовій втраті працездатності 26,05 млн грн;
— допомогу по вагітності та пологах 18,2 млн грн;
— допомогу на поховання 0,21 млн грн;
— допомогу по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній з виробництвом 0,44 млн грн.
Нагадаємо, упродовж січня-червня 2020 року Фонд соціального страхування України направив майже 4,4 млрд гривень на щомісячні страхові виплати, що на 17,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.