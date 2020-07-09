Виплати Фонду соцстраху за півроку зросли на понад 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Упродовж січня-червня 2020 року Фонд соціального страхування України направив майже 4,4 млрд гривень на щомісячні страхові виплати, що на 17,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду.
“Упродовж січня-червня 2020 року Фонд соціального страхування України направив майже 4,4 млрд гривень на щомісячні страхові виплати для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, або членів їх родин у разі смерті потерпілого. Це на 0,3 млрд грн, або 17,6% більше, ніж за той же період 2019 року”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виплати щомісяця фінансувались для близько 204 тис. осіб. Середній розмір страхової виплати за підсумками І півріччя склав 3 759,8 грн проти 3 318,7 грн за шість місяців 2019 року, тобто виріс на 13,3%.
“Збільшення сум виплат пов’язано, зокрема, із проведенням з 1 березня 2020 перерахунку, відповідно до якого щомісячні страхові виплати потерпілим і членам їх сімей зросли на 11%”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що щомісячна страхова виплата призначається потерпілому у разі часткової або повної втрати працездатності та компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня непрацездатності.
Нагадаємо, Фонд соцстраху повністю погасив борги за лікарняними й декретними.