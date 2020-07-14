В Украине обещают выплачивать больничные и декретные в течение суток
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины перевел выплаты больничных и декретных в оперативный режим и осуществляет их в течение суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
"Фонд перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим - выплаты осуществляются в течение одного дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня, 14 июля, ФССУ профинансировал заявления-расчеты, представленные работодателями по 13 июля включительно в объеме 100%. Всего сегодня Фонд направил 44,9 млн гривен на выплаты работающим, из них:
- на пособие по временной потере трудоспособности 26,05 млн грн;
- пособие по беременности и родам 18,2 млн грн;
- пособие на погребение 0,21 млн грн;
- пособие по временной нетрудоспособности, связанной с производством 0,44 млн грн.
Напомним, в течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.