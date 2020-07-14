В Украине обещают выплачивать больничные и декретные в течение суток

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103880 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113280 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118169 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152567 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117356 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142927 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104559 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105242 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102332 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Украине обещают выплачивать больничные и декретные в течение суток

В Украине обещают выплачивать больничные и декретные в течение суток

Киев  •  УНН

 • 16921 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины перевел выплаты больничных и декретных в оперативный режим и осуществляет их в течение суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"Фонд перевел финансирование больничных и декретных в оперативный режим - выплаты осуществляются в течение одного дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 14 июля, ФССУ профинансировал заявления-расчеты, представленные работодателями по 13 июля включительно в объеме 100%. Всего сегодня Фонд направил 44,9 млн гривен на выплаты работающим, из них:

- на пособие по временной потере трудоспособности 26,05 млн грн;
- пособие по беременности и родам 18,2 млн грн;
- пособие на погребение 0,21 млн грн;
- пособие по временной нетрудоспособности, связанной с производством 0,44 млн грн.

Напомним, в течение января-июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил почти 4,4 млрд гривен на ежемесячные страховые выплаты, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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