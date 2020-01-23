В Україні немає серйозної зміни безпекової ситуації, але є загострення – Загороднюк

"Ми не бачимо з точки зору нашої аналітики, нашої розвідки, якоїсь серйозної зміни безпекової ситуації. Дійсно загострення є, але такі короткотермінові загострення в нас були і раніше. Тобто, це абсолютно неприйнятна ситуація з точки зору того, що були дійсно досягнення перемир’я. І ми звертаємо на це увагу всієї міжнародної спільноти і всіх, кого тільки можна, щодо того, що перемир’я не витримується і ми маємо агресора, який продовжує війну", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що найчастіше військовослужбовці покидають армію через соціальні та моральні питання.