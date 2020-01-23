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В Украине нет серьезного изменения ситуации с безопасностью, но есть обострение - Загороднюк

Киев • УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. По аналитике главного управления разведки, в Украине нет серьезного изменения ситуации с безопасностью, но есть обострение. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

В Украине нет серьезного изменения ситуации с безопасностью, но есть обострение - Загороднюк

"Мы не видим с точки зрения нашей аналитики, нашей разведки, какого-то серьезного изменения ситуации с безопасностью. Действительно обострения есть, но такие краткосрочные обострения у нас были и раньше. То есть, это абсолютно неприемлемая ситуация с точки зрения того, что были действительно достижения перемирия. И мы обращаем на это внимание всего международного сообщества и всех, кого только можно, о том, что перемирие не выдерживается и мы имеем агрессора, который продолжает войну", - сказал Загороднюк.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что чаще всего военнослужащие покидают армию из-за социальных и нравственных вопросов.

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