В Украине нет серьезного изменения ситуации с безопасностью, но есть обострение - Загороднюк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По аналитике главного управления разведки, в Украине нет серьезного изменения ситуации с безопасностью, но есть обострение. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.
"Мы не видим с точки зрения нашей аналитики, нашей разведки, какого-то серьезного изменения ситуации с безопасностью. Действительно обострения есть, но такие краткосрочные обострения у нас были и раньше. То есть, это абсолютно неприемлемая ситуация с точки зрения того, что были действительно достижения перемирия. И мы обращаем на это внимание всего международного сообщества и всех, кого только можно, о том, что перемирие не выдерживается и мы имеем агрессора, который продолжает войну", - сказал Загороднюк.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что чаще всего военнослужащие покидают армию из-за социальных и нравственных вопросов.