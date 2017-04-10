В Україні налічується понад 20 тис. жінок-військових - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Щороку в Україні збільшується кількість жінок-військових в українській армії і наразі їх нараховується більше 20 тис. Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Щороку збільшується кількість жінок-військовослужбовців і на початку 2017 року фіксувалося більше 20 тисяч, це правильна і чудова цифра. Ми маємо йти до стандартів НАТО не лише соціальних і оборонних, а й у ставленні до жінки в армії. І як політики, ми теж ставимо собі таку задачу”, — сказала І.Геращенко.
Зазначається, що сьогодні з робочим візитом до району проведення АТО прибули Віце-спікер Верховної Ради України І.Геращенко та народний депутат України Марія Іонова.
Візит розпочали з нагородження Грамотами Верховної Ради України військових жінок-медиків, які несуть службу у бойових бригадах у районі проведення АТО.
Окрім цього, І.Геращенко передала одній з бойових бригад солодощі до Великодня та долучилася до Всеукраїнської безстрокової екологічної акції “Посади дерево миру”. Разом із військовими, мешканцями Авдіївки та представниками місцевої влади висадили дерева в одному із місцевих скверів.
Як повідомляв УНН, 10 квітня в Авдіївку приїхали перший заступник голови Верховної Ради І.Геращенко і народний депутат М.Іонова. Головна мета візиту — це вирішення екологічної проблеми в Донбасі, а також нагородити рятувальників ДСНС, педагогів, медиків і працівників ВГА Авдіївки за мужність, виявлену в лютому.