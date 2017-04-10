В Украине насчитывается более 20 тыс. женщин-военных - И.Геращенко

"Ежегодно увеличивается количество женщин-военнослужащих и вначале 2017 фиксировалось более 20 тыс, это правильная и замечательная цифра. Мы должны идти к стандартам НАТО не только социальных и оборонных, но и в отношении к женщине в армии. И как политики, мы тоже ставим себе такую ​​задачу ", - сказала И.Геращенко.

Отмечается, что сегодня с рабочим визитом в район проведения АТО прибыли Вице-спикер Верховной Рады Украины И.Геращенко и народный депутат Украины Мария Ионова.

Визит начали с награждения грамотами Верховной Рады Украины военных женщин-медиков, которые несут службу в боевых бригадах в районе проведения АТО.

Кроме этого, И.Геращенко передала одной из боевых бригад сладости к Пасхе и присоединилась к Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира". Вместе с военными, жителями Авдеевки и представителями местной власти высадили деревья в одном из местных скверов.

Как сообщал УНН, 10 апреля в Авдеевку приехали первый заместитель председателя Верховной Рады И.Геращенко и народный депутат М.Ионова. Главная цель визита - это решение экологической проблемы в Донбассе, а также наградить спасателей ДСНС, педагогов, медиков и работников ВГА Авдеевки за мужество, проявленное в феврале.