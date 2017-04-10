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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115471 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174123 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 127680 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123491 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116310 просмотра

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В Украине насчитывается более 20 тыс. женщин-военных - И.Геращенко

В Украине насчитывается более 20 тыс. женщин-военных - И.Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10683 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ежегодно в Украине увеличивается количество женщин-военных в украинской армии и сейчас их насчитывается более 20 тыс. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Ежегодно увеличивается количество женщин-военнослужащих и вначале 2017 фиксировалось более 20 тыс, это правильная и замечательная цифра. Мы должны идти к стандартам НАТО не только социальных и оборонных, но и в отношении к женщине в армии. И как политики, мы тоже ставим себе такую ​​задачу ", - сказала И.Геращенко.

Отмечается, что сегодня с рабочим визитом в район проведения АТО прибыли Вице-спикер Верховной Рады Украины И.Геращенко и народный депутат Украины Мария Ионова.

Визит начали с награждения грамотами Верховной Рады Украины военных женщин-медиков, которые несут службу в боевых бригадах в районе проведения АТО.

Кроме этого, И.Геращенко передала одной из боевых бригад сладости к Пасхе и присоединилась к Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира". Вместе с военными, жителями Авдеевки и представителями местной власти высадили деревья в одном из местных скверов.

Как сообщал УНН, 10 апреля в Авдеевку приехали первый заместитель председателя Верховной Рады И.Геращенко и народный депутат М.Ионова. Главная цель визита - это решение экологической проблемы в Донбассе, а также наградить спасателей ДСНС, педагогов, медиков и работников ВГА Авдеевки за мужество, проявленное в феврале.

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